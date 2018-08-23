Минобороны рассекретило уникальные документы к 75-й годовщине Курской битвы

Минобороны России рассекретило документы, которые рассказывают о ходе Великой Отечественной войны на белгородском направлении летом 1943 года. Они опубликованы в разделе, посвященном 75-летию Курской битвы.

5 июля 1943 года началась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны - сражение на Курской дуге, которая наряду со Сталинградской составляет период коренного перелома в войне.

23 августа 1943 года сражение завершилось разгромом группировок немецко-фашистских войск и освобождением крупных советских городов – Орла, Белгорода и Харькова.

Схема контрнаступления советских войск под Курском

Отмечается, что "особое место" среди рассекреченных документов занимает директива Ставки Верховного Главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова. Это было одной из финальных точек стратегического наступления советских войск.

В документе, несмотря на то, что он имел гриф "особой важности", имена военачальников не называются во избежание утечек. Координация действий четырех фронтов сосредотачивалась в руках "товарищей Юрьева и Александрова", говорится в нем.

В министерстве заявили, что под этими фамилиями скрываются маршалы СССР Георгий Жуков и Александр Василевский.

В честь советских воинов, освобождавших города в ходе битвы, впервые в истории страны в августе 1943 года в Москве был дан салют.

Историко-познавательный проект представлен ко Дню воинской славы, который празднуется 23 августа.

Ранее Минобороны опубликовало на своем сайте в День Военно-воздушных сил рассекреченные архивные материалы, рассказывающие о приказе Сталина о начале бомбардировки Берлина в период Великой Отечественной войны.