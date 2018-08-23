Почти 30 тысяч свердловчан подверглись атаке клещей

В Свердловской области зарегистрировано около 30 тыс. человек, которые пострадали от присасывания клещей (в Екатеринбурге - 11 тыс. человек), что находится на уровне аналогичного периода 2017 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора.

Среди детей в возрасте до 17 лет пострадало 5 тыс.393 человека.

"По состоянию на 21.08.2018г. в лечебно-профилактические организации области с предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано 318 человек (диагноз подтвержден у 67 человек); с предварительным диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" – 561 человек (диагноз подтвержден у 338 человек)", - добавили в ведомстве.

По итогам 2017 года охват всего населения Свердловской области профилактическими прививками против клещевого вирусного энцефалита составил 87,4%. По данным на 18 августа, обработки от клещей проведены на территории 9 тыс.847 га.