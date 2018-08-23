В Челябинске открывается юбилейная выставка "АГРО-2018"

В Челябинске с 23 по 25 августа пройдет 25-я агропромышленная выставка "АГРО-2018", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"Областная сельскохозяйственная выставка "АГРО" – это демонстрация достижений в агропромышленном комплексе. В этом году она проводится в Челябинской области в двадцать пятый раз. За время существования выставка стала настоящим праздником урожая, где приоритет отдается региональным сельхозтоваропроизводителям и непосредственным потребителям сельскохозяйственной продукции – жителям нашей области", – отметил Борис Дубровский.

Гостей выставки ждут широкие гастрономические ряды, экспозиция сельскохозяйственных районов области, предприятий, научно-образовательных учреждений АПК. На выставке будет представлено более 180 экспонентов, среди которых как крупные предприятия, так и небольшие фермерские хозяйства.

Символичный старт выставки даст самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин, который сдвинет с места 4-тонный трактор, наполненный урожаем.

Также запланированы научно-деловые мероприятия, круглые столы и пленарное заседание "Точки роста регионального АПК: возможности, проблемы, перспективы".