"Вернем горячую воду!" В Екатеринбурге КПРФ пользуется проблемами жителей Вторчермета, которые четвертый месяц ждут воду

Свердловское отделение партии КПРФ решило использовать в предвыборной агитации проблему жителей екатеринбургского микрорайона Вторчермет, которые с мая живут без горячей воды. На улицах района появились агитационные плакаты со словами "Вернем горячую воду!", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что на Вторчермете нет воды с 10 мая. Ранее в управляющей компании "РЭМП УЖСК", которая обслуживает большинство домов в этом микрорайоне, заявляли, что вода появится 5 июля, потом срок отложили до 25 июля, затем – до 1 августа. Такие ограничения были связаны с работами по переключению потребителей с котельной ООО "Юг-Энергосервис" на ТЭЦ-19.

Отметим, что в районе ТЭЦ и локально на многих улицах района продолжаются работы по прокладке труб. В часть обслуживаемых ТЭЦ домов, не находящихся на Вторчермете, вернули воду 15 августа, задержку с пуском ГВС остальным потребителям объясняли случайно обнаруженной при раскопках бесхозной газовой трубой, которую требовалось перенести и передать на баланс газовиков.

Неофициально сейчас называется срок 31 августа, однако в управляющей компании Накануне.RU сказали, что не знают, когда будет возобновлена подача воды.

"Сейчас я ничего конкретного не могу сказать по срокам подключения. Нужно ждать телефонограмму от поставщика, даже предположить не могу, потому что официальной информации еще нет", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе ООО "УК РЭМП УЖСК".