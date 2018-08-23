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"Вернем горячую воду!" В Екатеринбурге КПРФ пользуется проблемами жителей Вторчермета, которые четвертый месяц ждут воду
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(2018) | Фото: Накануне.RU

Свердловское отделение партии КПРФ решило использовать в предвыборной агитации проблему жителей екатеринбургского микрорайона Вторчермет, которые с мая живут без горячей воды. На улицах района появились агитационные плакаты со словами "Вернем горячую воду!", передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, что на Вторчермете нет воды с 10 мая. Ранее в управляющей компании "РЭМП УЖСК", которая обслуживает большинство домов в этом микрорайоне, заявляли, что вода появится 5 июля, потом срок отложили до 25 июля, затем – до 1 августа. Такие ограничения были связаны с работами по переключению потребителей с котельной ООО "Юг-Энергосервис" на ТЭЦ-19.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что в районе ТЭЦ и локально на многих улицах района продолжаются работы по прокладке труб. В часть обслуживаемых ТЭЦ домов, не находящихся на Вторчермете, вернули воду 15 августа, задержку с пуском ГВС остальным потребителям объясняли случайно обнаруженной при раскопках бесхозной газовой трубой, которую требовалось перенести и передать на баланс газовиков.

Неофициально сейчас называется срок 31 августа, однако в управляющей компании Накануне.RU сказали, что не знают, когда будет возобновлена подача воды.

"Сейчас я ничего конкретного не могу сказать по срокам подключения. Нужно ждать телефонограмму от поставщика, даже предположить не могу, потому что официальной информации еще нет", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе ООО "УК РЭМП УЖСК".

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23.08.2018 08:48 Мск | Екатеринбург | Александра Рогалина
10:48 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.07.2018 11:07 Мск
"А счёт приходит": в Екатеринбурге жители Вторчермета третий месяц сидят без горячей воды

Ранее 06.07.2018 11:00 Мск
Два месяца без горячей воды. На Вторчермете продлили период отключения

Ранее 14.06.2018 11:48 Мск
"Моемся в тазиках". Целый микрорайон принимающего мундиаль Екатеринбурга месяц сидит без горячей воды








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"Вернем горячую воду!" В Екатеринбурге КПРФ пользуется проблемами жителей Вторчермета, которые четвертый месяц ждут воду
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