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от издателя  |  добавить комментарий


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Главный тренер СКА Вадим Евсеев внезапно покинул пресс-конференцию после провокационных вопросов о судействе
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Вадим Евсеев, знаменитая фраза, футбол, Россия-Уэльс, 2003 год (2018) | Фото: foto-history.livejournal.com

Новый главный тренер хабаровского футбольного клуба СКА Вадим Евсеев внезапно покинул пресс-конференцию после матча 1/32 финала Кубка России против владивостокского "Луча". Это случилось после провокационных вопросов о судействе, передает корреспондент Накануне.RU.

Евсеева спрашивали о работе судьи, назначившего пенальти в матче, который СКА выиграл со счетом 2:0 и прошел в следующий раунд турнира. Один из журналистов спросил - каково это тренировать команду, "которая, по всей видимости, нарушает регламент и работает с судьями?".

"А вы кто, можете представиться? Ко мне какие вопросы?", - спокойно ответил Евсеев.

Тот представился и спросил, какую задачу команда будет решать в этом сезоне.

"Моя задача - поставить команде игру, которая будет добиваться результата...", - начал было отвечать Евсеев, но его перебили: "Честно добиваться?".

"Что вы от меня хотите услышать? Вы меня делаете на провокацию на моей первой пресс-конференции? Что вы мне тут начинаете? Вам интересно? А мне нет, спасибо", - заявил тренер, встал и покинул зал.

Напомним, Вадим Евсеев был назначен в СКА несколько дней назад. До этого он работал в пермском "Амкаре" и махачкалинском "Анжи".

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23.08.2018 08:58 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:58 Екб

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Главный тренер СКА Вадим Евсеев внезапно покинул пресс-конференцию после провокационных вопросов о судействе
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