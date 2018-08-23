В Сургуте экстренно сел самолет, летевший из Норильска в Новосибирск

23.08.2018 08:46 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин

10:46 Екб





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В Сургуте экстренно сел самолет, летевший из Норильска в Новосибирск