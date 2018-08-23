Россия откажется от закупок в США электронных устройств и комплектующих двойного назначения

Россия откажется от закупок в США всех электронных устройств и комплектующих двойного назначения, будет покупать электронику у третьих стран, в частности, у Китая. Об этом заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

Напомним, американские власти намерены 22 августа ввести очередные санкции против Москвы из-за "дела Скрипалей". Ограничительные меры будут касаться запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью: электронные устройства двойного назначения и их компоненты, в том числе и те, что используются в авиационной отрасли.

Кондратьев отметил, что аналогичные образцы того, что мы закупаем у США, есть у третьих стран, в том числе КНР. "Оружейный рынок построен на универсальном круговом обмене, так что мы в любом случае найдем выход", - сказал сенатор.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что российские власти разработали ответные меры для нивелирования эффекта новых санкций США. В частности, переход в расчетах на национальные валюты станет таким ответом.

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что Россия уже провела первые сделки на рынке военно-технического сотрудничества с расчетами в национальных валютах.