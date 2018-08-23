"Под кустиком" отменяется. В Кургане в День города появятся бесплатные общественные туалеты

В Кургане 25 августа в День города в центре появятся бесплатные общественные био-туалеты, до этого в подобные праздники, такие, как например, День Победы, курганцы не могли пользоваться подобной "роскошью".

Помимо туалетов власти города установят дополнительные мусорные урны, сообщили Накануне.RU в администрации Кургана.

Био-туалеты появятся возле Драмтеатра, ДДюТ, в ЦПКиО, в Детском парке, на площади имени Ленина и возле "Дома с аркой", где расположена городская стоматология по адресу Гоголя, 70.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в День города в Кургане всем точкам общепита и магазинам запретили продавать алкоголь и пиво с 8.00 до 23.00.