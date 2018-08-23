Габрелянов покинул пост гендиректора News Media

Глава холдинга News Media Арам Габрелянов ушел с поста генерального директора, который он занимал с 2001 года. Эту должность занял его заместитель Анатолий Сулейманов, сообщает RNS.

Сулейманов подтвердил эту информацию "Коммерсанту".

Он сообщил, что Life, крупнейшее интернет-издание News Media, в начале октября будет перезапущено, Габрелянов в перезапуске не участвует. Издание откажется от лицензии СМИ и будет работать как платформа авторского контента, открытая для всех пользователей.

Пост руководителя Life предложен Александру Потапову. Он заявил RNS, что новый формат не предполагает полного отказа от редакционных материалов, масштабных сокращений сотрудников не планируется.

В 2017 году сообщалось, что Габрелянов основал две новые медийные кампании - интернет-проекты "Хайп" и "МИД ТВ". Отмечалось, что они будут носить развлекательный характер, у них будет бюджет, отдельный от News Media.

Перед этим прессе активно обсуждалось, что Габрелянов возможно дистанцируется и от самого портала Life. Инсайдеры утверждали, что многие сотрудники Life уже перешли или собираются переходить в новые интернет-проекты Габрелянова.