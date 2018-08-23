В общественном транспорте Челябинска стала доступна бесконтактная оплата проезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Рассчитаться за проезд новым способом можно в автобусах и маршрутных такси. Терминалы принимают к оплате бесконтактные карты любого банка. Кроме того, оплату можно произвести с помощью мобильных устройств, часов и других гаджетов, поддерживающих NFC-технологию, а также телефонов с функционалом Аpple Pay, Samsung Pay или Android Pay, в которые загружена банковская карта.

Как рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников, нововведение поддержали и муниципальные, и частные перевозчики. Пока система работает в тестовом режиме.

Бесконтекстная оплата проезда доступна в автобусах по маршрутам № 57С и № 15, в нескольких маршрутных такси.