Путин и Лукашенко "поговорили с глазу на глаз" в Сочи

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин отметил, что он рад возможности "поговорить с глазу на глаз" по вопросам, относящимся к двусторонним отношениям и проблемам международного характера.

"Имею в виду и объединения, где мы с вами работаем совместно, и международные вопросы более широкого плана. Мы с вами встречаемся регулярно, тем не менее, каждая из этих встреч имеет значение, очень важна для нас", - сказал российский президент.

Лукашенко поблагодарил за приглашение "немного отвлечься от наших проблем житейских, президентских".

"Нам действительно есть о чем поговорить. Но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы. У нас есть проблемы, которые решаются быстро и которые долго не решаются, но новые проблемы, к счастью, не появляются, как я проанализировал, за последнее время. Тем не менее эти проблемы без нас никто не решит, и некоторые не наши проблемы приходится решать, как у нас часто с вами бывает", - заявил он.

После этого состоялся разговор, деталей которого в пресс-службе не приводят.

Отметим, встреча Путина и Лукашенко состоялась на фоне возможного назначения полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича на пост спецпредставителя президента в Белоруссии.