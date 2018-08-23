В Зауралье проверят работодателей, которые увольняют сотрудников предпенсионного возраста - все данные отправляют в Государственную инспекцию труда. Сегодня в регионе уже разработаны меры, обеспечивающие соблюдение запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста. Об этом сообщил начальник Главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов в ходе заседания в правительстве региона - оно прошло под председательством директора департамента экономического развития Зауралья Сергея Токарева.

В правительстве Курганской области заявили, что нехватка кадров уже ощущается и сегодня имеется более 7 тыс. незаполненных вакансий.

В Главном управлении и центрах занятости созданы консультационные пункты для граждан старшего возраста по вопросам трудоустройства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

В рамках государственной программы Курганской области "Содействие занятости населения Курганской области" ежегодно проводится профессиональное обучение безработных граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.