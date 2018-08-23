В ДНР начинается четвертый учебный год: вузы испытывают нехватку студентов

С 2019 года в ДНР станет обязательной школьная форма, заявил глава республики Александр Захарченко. Государство профинансирует часть затрат на приобретение первой обязательной школьной формы, а в дальнейшем это будут обязаны делать родители. Как обстоит дело с образованием в ДНР – в материале Накануне.RU.

Новый учебный год станет в ДНР четвертым, когда система образования перестраивается по новым законам (закон об образовании был принят летом 2015 года). Первый звонок в школах пройдет 1 сентября, несмотря на субботний день, решило министерство образования. Тема первого урока – "С чего начинается Родина". Она определена в рамках Года истории Донбасса.

Что касается школьной формы, то Захарченко отметил, что указ уже подписан. Форма будет единая для всех, и сейчас решается вопрос, на какой фабрике она будет шиться. По словам министра промышленности и торговли ДНР Алексея Грановского, школьная форма в республике шьется пятью предприятиями легкой промышленности из материалов, произведенных в России.

"Для того чтобы школьная форма отечественных производителей стала доступной по цене для родителей, проведена работа по закреплению школ за предприятиями отрасли по городам и районам республики. Родители смогут напрямую контактировать с отечественными предприятиями, приобретая школьную форму по цене производителя, без наценок торговых посредников, что сделает стоимость школьной формы на 30% ниже", – пообещал Грановский.

В настоящее время школьная форма тоже продается, и многие ее покупают. Разброс цен достаточно велик, но в среднем она стоит 1,5-2 тыс. рублей.

Во сколько вообще обойдется собрать ребенка в школу? Первый республиканский телеканал подсчитал, что не менее 6-7 тыс. рублей. По подсчетам канала "Юнион", собрать первоклассника стоит 8 тыс. Помимо формы, дорогое удовольствие – рюкзак. За него придется отдать 1-2 тыс. рублей. Еще около 2 тыс. "потянет" спортивная одежда. Порядка 1 тыс. стоит сменная обувь. А вот наиболее расходные материалы – канцтовары влияют наименее существенно. Все они обойдутся до 1 тыс. Получается, что бóльшую часть расходов отнимает то, что собственно к учебе не относится, - одежда, обувь, рюкзак. При этом средняя зарплата в ДНР, по официальным данным, в прошлом году составила 10 тыс.

В прошлом учебном году школы выпустили чуть более 8,5 тыс. человек. Именно столько человек сдавали государственную итоговую аттестацию – ГИА (аналог ЕГЭ). Цифра очень небольшая. В России это соответствовало бы 570 тыс. выпускников, в то время как в прошлом году их было 716 тыс., а в текущем – чуть больше. То есть в ДНР их на четверть меньше, а вузы испытывают большой дефицит абитуриентов.

Об этом убедительно говорит такой факт. В вузы ДНР зачислено 7,6 тыс. человек на основании аттестата о среднем общем образовании, т.е. почти 90% от общего числа выпускников школ. Еще 1,8 тыс. поступили на основании диплома о среднем профессиональном образовании, т.е. после техникума. С учетом того, что в ДНР 18 вузов, в каждый вуз поступили в среднем всего по 500 человек. Конечно, разброс по вузам большой, но все равно это свидетельствует о тяжелой ситуации в вузах.

Интересно, что по квотам для отдельных категорий граждан в вузы зачислено 711 человек, т.е. почти 10%, из которых 540 – по квоте для категории лиц, относящихся к военнослужащим и детям погибших военнослужащих. И только 170 человек – по квоте для граждан Украины, России и ЛНР. Всего с Украины в вузы ДНР поступили 185 человек – только 2% от общего числа поступивших. Несмотря на льготы, с Украины в ДНР учиться почти не едут по понятным причинам: там дипломы республики не признаются. Да и из 185 человек, скорее всего, какая-то часть имеет лишь украинскую прописку, а фактически проживает в ДНР.

Из-за сложной ситуации с набором абитуриентов директор Департамента образования министерства министерства образования и науки ДНР Андрей Алехин объявил продление сроков набора до конца августа. Вернее, сказано было только о продлении сроков, но и так понятно, чем оно вызвано. В прошлом году дополнительный набор шел в начале сентября, когда уже начался учебный год.

Однако при этом по состоянию на 1 августа госзаказ выполнен на 91%. А всего в вузах предусмотрено 9,7 тыс. мест. Легко заметить, что это даже больше, чем число выпускников школ. То есть практически любой желающий выпускник школ может легко рассчитывать на поступление в один из вузов. Естественно, это отрицательно сказывается на учебном процессе, который в условиях военного положения и вызванных этим поблажек стал чрезвычайно формальным, а отношение к студентам – предельно либеральным.

О состоянии высшего образования свидетельствует то, что большинство выпускающих кафедр сами определяли число мест на бюджетное обучение, исходя как из своих запросов, так и своих возможностей. С одной стороны, чтобы принять всех желающих, но не раздуть число мест, получив большой недобор, а с другой – чтобы сильно не занизить "госзаказ" и не отпугнуть абитуриентов возможным конкурсом. В этих условиях говорить о госзаказе можно лишь условно. На самом деле государство ничего не заказывает, потому что выпускников просто некуда трудоустроить. Оно дает им возможность бесплатного обучения, ибо это единственное, что сохраняет спрос на обучение в вузах.

И даже при этом некоторые вузы испытывают колоссальный недобор. В Донецком национальном техническом университете, например, он превышает 50%, в связи с чем проведены массовые сокращения преподавателей. Большинство кафедр лишились половины своей нагрузки. Этот процесс начался в прошлом году, но в текущем стал по-настоящему массовым. Как сообщил Накануне.RU источник в руководстве вуза, всего по вузу единовременно "срезано" около 600 ставок. Это значит, что нужно или увольнять 600 преподавателей, или переводить 1200 на половину зарплаты, т.е. почти весь преподавательский состав вуза. Большинство технических кафедр оказались перед угрозой их слияния с другими кафедрами.

Такое положение ДонНТУ вызвано тем, что промышленность ДНР пребывает в упадке. После технического вуза работу найти сложно – и абитуриенты в него не слишком идут. Наиболее популярные направления – экономика, менеджмент, телевидение, реклама, политология и т.п. Также сохраняется спрос на медицинские специальности.

Что касается российских дипломов, то в прошлом году их получили целых 260 выпускников, несмотря на то, что все вузы ДНР давно имеют договоры о партнерстве с российскими. Однако на деле для защиты в России кафедрам нужно самостоятельно договариваться о зачислении студентов на экстернат в соответствующий вуз России на последний курс или семестр, что требует огромной волокиты и оформления кучи документов, не говоря уже о необходимости договоренностей на личном уровне. Многим ли заведующим или деканам захочется брать на себя лишнюю головную боль - возиться с визитерами из ДНР?

В этих условиях говорить об улучшении в образовании не приходится. Два года назад Захарченко заявил, что пора отказаться от практики принимать в вузы всех подряд. "Я вижу в этом угрозу, ведь речь идет о будущем нашей республики", – сказал он на заседании Совета ректоров вузов ДНР. С тех пор ничего не изменилось. Образование в ДНР, так же как и промышленность, просто старается выжить.