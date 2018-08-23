Кадыров: Команда подросткам напасть на полицейских поступила из-за рубежа по соцсетям

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что группа подростков, напавших на полицейских, получила приказ из-за рубежа через социальные сети.

На своей странице в "ВКонтакте" он назвал это заговором против чеченского народа. Кадыров добавил, что у вербовщиков была цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом ребенке 10-12 лет видели потенциального террориста.

Напомним, в понедельник, когда Кадыров совершал хадж, группа молодых людей предприняла попытку нападения на полицейских. Выяснилось, что им не было 18 лет.

Вооруженные ножами подростки предприняли попытку проникнуть через контрольно-пропускной пункт на территорию Шалинского отдела внутренних дел МВД по Чеченской Республике. Молодые люди напали на двух полицейских с ножами, ранив их. После этого к посту полиции в селе Мескер-Юрт подошел молодой человек с рюкзаком и совершил самоподрыв, но выжил.

Еще один инцидент произошел вблизи Грозного: водитель "Мерседеса" пытался совершить наезд на сотрудника ДПС ГИБДД на посту по улице Ханкальской, после чего полицейскими был объявлен план "Перехват".

По словам Кадырова, сейчас устанавливаются лица, которые могли быть причастны к "психологической обработке и принуждению подростков совершить тяжкие преступления".

Напомним, ответственность за нападения взяла террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом сообщило Reuters со ссылкой на связанное с боевиками агентство Amaq.