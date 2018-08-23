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В Перми начался капремонт дома, в котором три года назад рухнул подъезд
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Обрушение дома в Перми на ул. Куйбышева, 103 (2015) | Фото:vk.com

Начался капитальный ремонт фасада, фундамента и подвала дома № 103 по Куйбышева в Перми. Работы будет вести компания "Нью Граунд". Цена – 10,5 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда капремонта Пермского края.
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Подрядчик прибыл на объект и начал работать 23 июля. Капремонт должен продлиться максимум 166 дней. Уже завершены подготовительные работы и начались основные. "Нью Граунд" отремонтирует фундамент наружных и несущих стен, кирпичную кладку, сделает ленточный фундамент, все входные группы будут из бетона. В доме усилят подвал, балконные плиты, отштукатурят и покрасят фасад.

По инициативе жителей, перед началом ремонта они встретились с представителями подрядчика, куратором от фонда капремонта. Сотрудники компании рассказали, какой выполнят ремонт. Также на встрече обсудили доступ рабочих в квартиры, что необходимо при выполнении некоторых работ, отметил генеральный директор фонда Дмитрий Баранов.

Обрушение дома в Перми ул. Куйбышева(2015)|Фото:vk.com

Напомним, угол пятиэтажного дома на ул. Куйбышева, 103 обрушился 11 июля 2015 г. Двое, погибли, три человека оказались в больнице. Гендиректор управляющей компании "Моторостроитель" Владимир Дроздов, исполнительный директор компании Тамара Заремба и мастер подрядчика Валерий Романов получили за это от двух до пяти лет "условно".

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23.08.2018 07:51 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
09:51 Екб

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В Перми начался капремонт дома, в котором три года назад рухнул подъезд
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