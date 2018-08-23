После аварийной посадки самолета с горящим двигателем в Уфе возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета в Уфе.

Напомним, ранним утром 22 августа Ту-204 экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в одном из двигателей. На борту воздушного судна авиакомпании Red Wings находилось 202 пассажира. Командир экипажа принял решение об экстренном возвращении в Уфу. Самолет совершил благополучную посадку с горящим двигателем, пассажиры и экипаж не пострадали.

Как сообщили Накануне.RU в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По основной версии следствия, причиной инцидента стала техническая неисправность. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, пассажиры из загоревшегося самолета отказались лететь другим рейсом.