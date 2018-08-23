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Осенние региональные выборы остались без фаворитов от оппозиции
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выборы президента-2018, голосование (2018) | Фото: Накануне.RU

На осенние выборы в регионах не были допущены кандидаты и партии, имевшие шансы на успех, говорится в докладе фонда "Либеральная миссия" об итогах регистрации на этих выборах.
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Среди них, например, "Патриоты России" в Красноярске, список Партии социальных реформ во главе с бывшим губернатором Владимиром Бутовым на выборах в Ненецком автономном округе. В Ярославской области отстранен список "Яблока" во главе с бывшим вице-губернатором Олегом Виноградовым, в Забайкальском крае – списки Партии дела и "Родины", которые вели активную агитацию, и имевшие наибольшие шансы самовыдвиженцы. Эти решения выглядят политическими и ставят вопрос о готовности властей регионов к политической конкуренции и проведению честных выборов, считают эксперты.

При этом системная оппозиция не выдвигает кандидатов там, где у них есть существенная поддержка. КПРФ не стала выдвигать кандидатов в губернаторы в Алтайском и Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях, где ранее партия показывала хорошие результаты. ЛДПР не выдвинула кандидата только в Амурской области, но именно там ее результат на выборах в Госдуму в 2016 г. был наилучшим – 29%.

Два предыдущих года ситуация медленно улучшалась, было меньше скандалов с недопуском фаворитов, но 2018 год выглядит возвратом к худшим практикам, когда растет число недопусков тех, кто имел все шансы на успех, говорит соавтор доклада Александр Кынев: "Это либо следствие общего ужесточения правил политической жизни, когда попытка демонстрировать слабость воспринимается как нечто недопустимое, либо головокружение от успехов, когда у региональных властей ощущение, что им позволено все". Падение рейтингов "Единой России" тоже способствует такой практике, но это примитивная логика, так как когда растут рейтинги оппонентов, то самое эффективное – разбить протестные голоса, регистрируя все списки, говорит эксперт: "Массовый же недопуск всех подряд ведет к тому, что партий остается мало, протестные голоса уходят к тем, кто барьер берет, и за счет этого никакого перераспределения мандатов не происходит. То есть бенефициаром недопуска становится системная оппозиция, а власть недосчитывается мандатов. Это очень примитивная стратегия".

В разных регионах разные политические стратегии, говорит политолог Глеб Кузнецов: "Весной назначено много врио, логично, что в таких субъектах оппозиция выбирает часто "энергосберегающую" технологию. К серьезным кампаниям надо готовиться, и оппозиционные кандидаты не стремятся выдвигаться на "внезапных" выборах, боясь потерять статус второй политической силы. Где-то используются компромиссные стратегии, как в Амурской области, где основной оппозиционер – депутат от ЛДПР Иван Абрамов не выдвинулся сам, но согласился стать кандидатом в сенаторы от врио губернатора".

Конкуренции меньше не стало, за редким исключением везде, где люди хотели, они были зарегистрированы, уверяет эксперт: "Это естественно – в большинстве регионов регистрируют всех желающих, в одном-двух местах возникают локальные скандалы, что дает возможность определенным экспертам говорить о том, что в России рухнула демократия", пишет газета "Ведомости".

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23.08.2018 06:03 Мск | Денис Линов
08:03 Екб

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Осенние региональные выборы остались без фаворитов от оппозиции
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