В России могут появиться новые водительские права с чипом

в этот день
23.08.18
06:13
В Екб.08:13
От губернатора Севастополя уходит вся московская команда "апостолов"
"Криминальные выборы" Урала. Политтехнологи выступили – кандидаты отмолчались
Супруга главреда "МК" потребовала через суд разделить имущество на 27 млрд
Главное
Министерство развития: Орешкин предрек, что рубль год будет "слабеть"

Тема дня
"Решение по пенсионному возрасту продавливают на лжи и страшилках" Михаил Шмаков из ФНПР заявил, что важнейший вопрос внесен в Госдуму в обход трехсторонней комиссии. Он упрекнул депутатов в том, что у них "доход 10 миллионов в год, а у людей в 20 раз меньше, надо понимать, как они живут".
22.08.2018
общество  |  комментариев: 10
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Криминальные выборы". Политтехнологи выступили – их кандидаты отмолчались Выборная кампания в Екатеринбурге давно перешла из избирательного русла в уголовный. По крайней мере, об этом заявляют так называемые организаторы кампании "Криминальные выборы". Уже несколько недель горожанам об этом сообщают в "анонимных" буклетах, а сегодня пострадавшие собрали специальную пресс-конференцию.
22.08.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция
"ЕР" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
На слушаниях по пенсионной "реформе" депутаты Госдумы листали картинки в своих гаджетах
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 442



Новости
23.08.2018 05:13 Мск (07:13 Екб)
общество | В России
В России могут появиться новые водительские права с чипом
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

водительские права, ДПС (2017) | Фото: mstrok.ru

МВД подготовило проект закона о водительском удостоверении и регистрации транспортных средства, в которых будет встроен микрочип.
Читайте также:

Как говорится в документе, удостоверение предлагается изготовить на пластиковой основе. Лицевая сторона будет покрыта защитной фоновой сеткой, которая плавно переходит из голубой цветовой гаммы в розовую. Электронный носитель информации выполнен в сиреневом цвете, и, как и изображение знака Российской Федерации RUS расположен, в верхнем левом углу. А надпись "Водительское удостоверение" будет напечатана на двух языках по мимо русского: английском и французском. Они расположены в верхней части документа в три строки и выполнены сиреневым цветом.

Как говорится в законопроекте, черно-белое фото владельца водительских прав будет в левой части удостоверения, а руль, который будет менять цвет при изменении угла зрения из розового на зеленой, — в правом нижнем углу.

На оборотной стороне удостоверения появятся две защитные фоновые сетки, наложенные друг на друга. Они будут плавно менять цвет из розовой цветовой гаммы в голубую, а вторая — из светло-красный в фиолетовую.

Документ также предлагается оснастить дополнительными средствами защиты. Верхний и нижний слой водительского удостоверения будут лазероактивным. Действие старых прав останется в силе, сообщает РБК.

Другие новости по темам: права, водительское удостоверение
23.08.2018 05:13 Мск | Денис Линов
07:13 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В России могут появиться новые водительские права с чипом
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+