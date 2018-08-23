В России могут появиться новые водительские права с чипом

МВД подготовило проект закона о водительском удостоверении и регистрации транспортных средства, в которых будет встроен микрочип.

Как говорится в документе, удостоверение предлагается изготовить на пластиковой основе. Лицевая сторона будет покрыта защитной фоновой сеткой, которая плавно переходит из голубой цветовой гаммы в розовую. Электронный носитель информации выполнен в сиреневом цвете, и, как и изображение знака Российской Федерации RUS расположен, в верхнем левом углу. А надпись "Водительское удостоверение" будет напечатана на двух языках по мимо русского: английском и французском. Они расположены в верхней части документа в три строки и выполнены сиреневым цветом.

Как говорится в законопроекте, черно-белое фото владельца водительских прав будет в левой части удостоверения, а руль, который будет менять цвет при изменении угла зрения из розового на зеленой, — в правом нижнем углу.

На оборотной стороне удостоверения появятся две защитные фоновые сетки, наложенные друг на друга. Они будут плавно менять цвет из розовой цветовой гаммы в голубую, а вторая — из светло-красный в фиолетовую.

Документ также предлагается оснастить дополнительными средствами защиты. Верхний и нижний слой водительского удостоверения будут лазероактивным. Действие старых прав останется в силе, сообщает РБК.