США сбросили новейшую ядерную бомбу

Сандийские национальные лаборатории США выложили в интернет видео сброса с истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagles ядерной бомбы B61-12.

При этом она не была начинена ядерным боезарядом. Тест проходил в два уровня. Сначала отрабатывалась стабилизация вращения бомбы после сброса, а затем - выпуск тормозного парашюта после сброса с высоты в 300 метров.

Как сообщается, испытания ядерной бомбы прошли 11 июля 2017 года на полигоне в Неваде и включали два сброса боеприпаса со средней и малой высот. Как сообщает The Drive, "умная" бомба находится в глубокой разработке. Ею планируется заменить все четыре варианта В61, стоящие в настоящее время на вооружении. Программа настолько дорогая, что каждый образец "на вес золота".