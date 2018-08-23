В Госдуме прокомментировали заморозку российских активов на $5 млрд

Решение швейцарского банка Credit Suisse заморозить российские счета на $5 млрд - удар по доллару и репутации мировых финансовых институтов.

Так считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, все крупнейшие банки в мире зависят от операций в американской валюте, в том числе - российские финансовые учреждения. "Естественно, это решение, на мой взгляд, и удар по доллару, и по репутации финансовых институтов, самое главное – это разрушение мирового финансового порядка", — отметил Аксаков. При этом он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Credit Suisse заморозил связанные с Россией счета на общую сумму в $5 млрд. Данные о владельцах замороженных счетов в банке не сообщают.