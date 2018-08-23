В Госдуме прокомментировали заморозку российских активов на $5 млрд

в этот день
23.08.18
04:29
В Екб.06:29
От губернатора Севастополя уходит вся московская команда "апостолов"
"Криминальные выборы" Урала. Политтехнологи выступили – кандидаты отмолчались
Супруга главреда "МК" потребовала через суд разделить имущество на 27 млрд
Главное
Министерство развития: Орешкин предрек, что рубль год будет "слабеть"

Тема дня
"Решение по пенсионному возрасту продавливают на лжи и страшилках" Михаил Шмаков из ФНПР заявил, что важнейший вопрос внесен в Госдуму в обход трехсторонней комиссии. Он упрекнул депутатов в том, что у них "доход 10 миллионов в год, а у людей в 20 раз меньше, надо понимать, как они живут".
22.08.2018
общество  |  комментариев: 10
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Криминальные выборы". Политтехнологи выступили – их кандидаты отмолчались Выборная кампания в Екатеринбурге давно перешла из избирательного русла в уголовный. По крайней мере, об этом заявляют так называемые организаторы кампании "Криминальные выборы". Уже несколько недель горожанам об этом сообщают в "анонимных" буклетах, а сегодня пострадавшие собрали специальную пресс-конференцию.
22.08.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция
"ЕР" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
На слушаниях по пенсионной "реформе" депутаты Госдумы листали картинки в своих гаджетах
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 439



Новости
23.08.2018 03:54 Мск (05:54 Екб)
политика | В России | За рубежом
В Госдуме прокомментировали заморозку российских активов на $5 млрд
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Госдума, государственная дума (2018) | Фото: nakanune.ru

Решение швейцарского банка Credit Suisse заморозить российские счета на $5 млрд - удар по доллару и репутации мировых финансовых институтов.
Читайте также:

Так считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, все крупнейшие банки в мире зависят от операций в американской валюте, в том числе - российские финансовые учреждения. "Естественно, это решение, на мой взгляд, и удар по доллару, и по репутации финансовых институтов, самое главное – это разрушение мирового финансового порядка", — отметил Аксаков. При этом он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Credit Suisse заморозил связанные с Россией счета на общую сумму в $5 млрд. Данные о владельцах замороженных счетов в банке не сообщают.

Другие новости по темам: Госдума, активы, банки, санкции
23.08.2018 03:54 Мск | Денис Линов
05:54 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.08.2018 00:30 Мск
Санкции в действии: швейцарский банк заморозил российские активы на $5 млрд

Ранее 22.08.2018 08:55 Мск
Представитель Вексельберга опроверг заморозку его счета на Кипре

Ранее 05.06.2018 03:14 Мск
Швейцарские банки заблокировали миллиард франков на счетах Вексельберга - СМИ

Ранее 22.05.2018 07:38 Мск
"Ренова" хочет продать "Т Плюс" структуре "Газпрома"

Ранее 20.05.2018 09:16 Мск
Вексельберг выплатил банкам $1 млрд кредитов

Ранее 19.05.2018 08:31 Мск
Вексельберг вывел из-под санкций активы "Реновы", обменявшись долями с партнерами

Ранее 15.05.2018 07:23 Мск
"Ренова" получила кредит в "Промсвязьбанке"

Ранее 14.05.2018 09:22 Мск
Власти оказали поддержку компаниям Вексельберга. Сумму Силуанов называть отказался

Ранее 11.05.2018 09:53 Мск
Из-за санкций против Вексельберга в центре Вашингтона не могут отремонтировать туалеты

Ранее 03.05.2018 08:03 Мск
СМИ: "Ренова" предложила оплатить потери от санкций за счет увеличения тарифов в аэропортах

Ранее 22.04.2018 10:13 Мск
Reuters сообщает о заморозке активов "Реновы" Вексельберга на $2 млрд

Ранее 20.04.2018 07:37 Мск
Минфин США оценил эффект от санкций против российских олигархов

Ранее 19.04.2018 12:33 Мск
Вексельберг пожаловался Медведеву на последствия американских санкций








Добавить комментарий:

В Госдуме прокомментировали заморозку российских активов на $5 млрд
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+