СМИ: Скрипаля может не быть в живых

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль мог скончаться.

Как сообщила его племянница Виктория, на это указывает отсутствие информации о его состоянии в СМИ. Виктория Скрипаль отметила, что "либо его нет в живых, либо он в таком состоянии, что вообще показывать нечего". По словам Виктории, ситуация похожа на ту, что была с отравлением Александра Литвиненко. "Демонстрация бы состоялась, если бы было что демонстрировать", - отметила она.

По словам женщины, многие журналисты пытались проникнуть в госпиталь в Солсбери, найти Сергея Скрипаля, или узнать о его самочувствии. Однако сотрудники лечебного учреждения настолько напуганы, что отказываются разговаривать, сообщила Скрипаль газете "Московский комсомолец".

Как ранее сообщало Накануне, Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля намерена приехать в Великобританию, чтобы встретиться с сыном.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в Солбсери с отравлением неизвестным веществом 4 марта.