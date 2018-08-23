МЭР пересмотрит ВВП России на 2018 год в сторону понижения

Минэкономразвития пересмотрит ВВП России на 2018 год в сторону понижения.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин. Понижение экономического роста с 1,9% до 1,8% в стране он назвал "косметическим". По словам министра, снижение урожая зерна и ослабление рубля несколько ухудшат прогноз инфляции на 2018 год.

"В этом сезоне у нас урожай пшеницы и зерна в целом будет меньше, чем в прошлом году, поэтому это несколько повлияет на продуктовые цены", - заявил глава МЭР. "Плюс более слабая траектория по обменному курсу, которую мы не предполагали в начале года, тоже добавит несколько десятых к нашему прогнозу", — отметил Орешкин, сообщает телеканал "360".

Напомним, ранее Орешкин заявил, что в ближайшие 12 месяцев курс национальной валюты будет слабее прежних ожиданий, но через год он будет крепче текущих показателей.

Как сообщало Накануне.RU, рост ВВП России может замедлиться из-за новых санкций. При этом первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заверил, что у правительства и ЦБ есть все необходимые инструменты для обеспечения финансовой стабильности.