Жители Екатеринбурга выйдут на митинг против закрытия ДК "Химмаш"

Сегодня в Екатеринбурге пройдет митинг, в том числе, против закрытия ДК "Химмаш".

Как передает корреспондент Накануне, акция согласована с властями. Участники митинга будут выступать против сноса дома культуры, а также требовать отставки депутата Законодательного собрания Свердловской области Валерия Савельева, которому и принадлежит ДК "Химмаш" (через его инвестиционную компанию "AVS Group" - прим. ред.). Акция состоится в 17 часов возле дома культуры.

Кроме того на сайте change.org начался сбор подписей за отставку Савельева. Петицию подписали более 2 тыс. человек.

Среди других требований участников будущего митинга - не повышать пенсионный возраст, НДС, и тарифы ЖКХ, а также отправить правительство РФ в отставку. Организаторы акции обещают "свободный микрофон".

Напомним, граждане боятся, что собственник - компания "AVS Group" - снесет дворец культуры и построит на его месте жилой комплекс с административными помещениями. Неравнодушные екатеринбуржцы уже не раз проводили акции в защиту ДК "Химмаш".