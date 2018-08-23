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общество  |  комментариев: 10
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
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от издателя  |  добавить комментарий


"Криминальные выборы". Политтехнологи выступили – их кандидаты отмолчались Выборная кампания в Екатеринбурге давно перешла из избирательного русла в уголовный. По крайней мере, об этом заявляют так называемые организаторы кампании "Криминальные выборы". Уже несколько недель горожанам об этом сообщают в "анонимных" буклетах, а сегодня пострадавшие собрали специальную пресс-конференцию.
22.08.2018
политика ;
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Жители Екатеринбурга выйдут на митинг против закрытия ДК "Химмаш"
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Дом Культуры “Химмаш”, ул. Грибоедова 13 (2018) | Фото: wikimapia.org

Сегодня в Екатеринбурге пройдет митинг, в том числе, против закрытия ДК "Химмаш".
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Как передает корреспондент Накануне, акция согласована с властями. Участники митинга будут выступать против сноса дома культуры, а также требовать отставки депутата Законодательного собрания Свердловской области Валерия Савельева, которому и принадлежит ДК "Химмаш" (через его инвестиционную компанию "AVS Group" - прим. ред.). Акция состоится в 17 часов возле дома культуры.

Кроме того на сайте change.org начался сбор подписей за отставку Савельева. Петицию подписали более 2 тыс. человек.

Среди других требований участников будущего митинга - не повышать пенсионный возраст, НДС, и тарифы ЖКХ, а также отправить правительство РФ в отставку. Организаторы акции обещают "свободный микрофон".

Напомним, граждане боятся, что собственник - компания "AVS Group" - снесет дворец культуры и построит на его месте жилой комплекс с административными помещениями. Неравнодушные екатеринбуржцы уже не раз проводили акции в защиту ДК "Химмаш".

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23.08.2018 01:22 Мск | Денис Линов
03:22 Екб

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Жители Екатеринбурга выйдут на митинг против закрытия ДК "Химмаш"
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