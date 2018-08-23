Россия скупает золото в ожидании новых санкций

Российские власти закупили в июле максимальное количество золота за год, и на этом не собираются останавливаться.

Такие данные приводит Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда. В прошлом месяце Банк России купил 26,1 т драгоценного металла, доведя золотовалютные запасы до 2 тыс. 170 т. Россия стала активно скупать золото в апреле, когда сократила свои запасы долговых ценных бумаг США. Как предполагает издание, Центробанк сбрасывает американские активы, чтобы защитить себя от возможного усиления санкций, в то время, как золото является "стопроцентной гарантией от юридических и политических рисков", сообщает Lenta.ru.

Напомним, американские власти намерены в ближайшие часы ввести очередные санкции против Москвы из-за "дела Скрипалей". Ограничительные меры будут касаться запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью.