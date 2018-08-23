В центре Киева задымился танк

В центре Киева заглох танк.

Машина направлялась на репетицию парада ко Дню независимости Украины. Танк остановился на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола, и простоял на дороге около двух часов. При этом из боевой машины шел дым. Так как уехать с места танк не мог, заглохшую технику пришлось эвакуировать.

В военном параде 24 августа будут участвовать более 4 тыс. украинских военнослужащих. Глава Минобороны Украины Степан Полторак сообщил, что во время мероприятия будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, сообщает телеканал "112 Украина".