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"Решение по пенсионному возрасту продавливают на лжи и страшилках" Михаил Шмаков из ФНПР заявил, что важнейший вопрос внесен в Госдуму в обход трехсторонней комиссии. Он упрекнул депутатов в том, что у них "доход 10 миллионов в год, а у людей в 20 раз меньше, надо понимать, как они живут".
22.08.2018
общество  |  комментариев: 10
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Криминальные выборы". Политтехнологи выступили – их кандидаты отмолчались Выборная кампания в Екатеринбурге давно перешла из избирательного русла в уголовный. По крайней мере, об этом заявляют так называемые организаторы кампании "Криминальные выборы". Уже несколько недель горожанам об этом сообщают в "анонимных" буклетах, а сегодня пострадавшие собрали специальную пресс-конференцию.
22.08.2018
политика ;
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В центре Киева задымился танк
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(2018) | Фото: 112.ua

В центре Киева заглох танк.
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Машина направлялась на репетицию парада ко Дню независимости Украины. Танк остановился на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Черновола, и простоял на дороге около двух часов. При этом из боевой машины шел дым. Так как уехать с места танк не мог, заглохшую технику пришлось эвакуировать.

В военном параде 24 августа будут участвовать более 4 тыс. украинских военнослужащих. Глава Минобороны Украины Степан Полторак сообщил, что во время мероприятия будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, сообщает телеканал "112 Украина".

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23.08.2018 00:35 Мск | Денис Линов
02:35 Екб

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В центре Киева задымился танк
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