Санкции в действии: швейцарский банк заморозил российские активы на $5 млрд

Подразделение по управлению активами швейцарского банка Credit Suisse заморозило связанные с Россией активы на сумму 5,1 млрд франков ($5 млрд).

Это связано с введенными США санкциями против Москвы. Как говорят представители банка, "Credit Suisse работает с международными регуляторами везде, где у нас есть бизнес, чтобы обеспечить соблюдение санкций, в том числе соблюдение санкций, связанных с Россией", сообщает "Интерфакс".

Активы были заморожены еще во втором квартале, после очередных антироссийских санкций. Данные о владельцах замороженных счетов в Credit Suisse не раскрывают. В двух других швейцарских банках - UBS и Julius Baer - заявили, что соблюдают международные санкции, но отказались рассказывать о конкретных шагах, сообщает "Коммерсант".

В 2009 году Credit Suisse уже пришлось заплатить серьезный штраф за нарушение санкций. Тогда американские власти оштрафовали банк на $536 млн за нарушение санкций против Ирана.

Как ранее сообщало Накануне.RU, швейцарские банки заблокировали счета российского предпринимателя Виктора Вексельберга, опасаясь подпасть под американские санкции. По данным информатора, общая сумма блокированных средств составляет примерно 1 млрд швейцарских франков(около $1 млрд). Деньги бизнесмена заблокировали такие банки, как UBS, Credit Suisse и Julius Baer.

Напомним, американские власти намерены в ближайшие часы ввести очередные санкции против Москвы из-за "дела Скрипалей". Ограничительные меры будут касаться запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью.