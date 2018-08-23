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Новости
23.08.2018 08:53 Мск (10:53 Екб)
культура | В России | За рубежом
На родине отвергли, а Западу нравится. Европейская киноакадемия отметила "Лето" Серебренникова
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(2018) | Фото: rabotnikitv.com

Европейская киноакадемия отметила пять фильмов российских режиссеров.

В лонг-лист 31-ой премии вошли "Лето" Кирилла Серебренникова, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Айка" Сергея Дворцевого, "Война Анны" Алексея Федорченко и "Довлатов" Алексея Германа-младшего.

Вообще в длинный список попали 49 фильмов из 35 стран, говорится в пресс-релизе академии, шорт-лист составят по результатам голосования более 3 тыс. членов киноакадемии, передает корреспондент Накануне.RU.

Ирина Горбачева, Александр Яценко в фильме «Аритмия» (2017)|Фото: кинокомпания "Марс Медиа"

Драма Бориса Хлебникова "Аритмия" стала "лучшим фильмом", по мнению российских критиков на ряде фестивалей в прошлом году, и получила премию "Кинотавр". "Айка" Сергея Дворцевого – лауреат Каннского кинофестиваля, "Довлатов" Германа – лауреат Берлинского кинофестиваля. Фильм "Лето" Кирилла Серебренникова про певца Виктора Цоя получил неоднозначные оценки и совершенно не был принят творческой богемой рок-среды, откуда вышел сам Цой.

режиссер - Кирилл Серебренников(2018)|Фото: kleinburd.ru

Например, Борис Гребенщиков открыто высказал Серебренникову свое негативное отношение к ленте и заявил, что режиссер вообще не понимает то поколение – "он с другой планеты". В те времена, по мнению БГ, Серебренников работал бы в КГБ. Другие рок-легенды также высказывались о своем поколении и признавали, что и лидер "Кино" был среди патриотов, и в своем роде так боролся за страну с загнивающей номенклатурой, а фильм сняли просто про озабоченных хипстеров.

Публицист, писатель и критик Дмитрий Лекух считает, что фильм "Лето" однозначно не "большое искусство", а жанровый музыкальный фильм, далекий от исторической правды:

"Лето" – это просто мюзикл, компиляция с достаточно известных западных работ, сделанный достаточно атмосферно и легко, но никак его невозможно отнести к каким-то достаточно серьезным работам. Что касается "Довлатова" – это достаточно стильно сделанная картина, но опять-таки я бы не стал относить эти работы к безусловным шедеврам. Это всё попытки совместить продукцию масс-маркета с арт-хаусом, создавая фестивальное кино. Безусловно, бросается в глаза то, что подбор картин осуществлен абсолютно по идеологическим и политическим предпочтениям, но ничего другого от европейских институтов ждать не приходится".

Кирилл Серебренников, у выхода из здания СК(2017)|Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Напомним, что автор фильма "Лето" Кирилл Серебренников находится под следствием по подозрению в хищении и нецелевом использовании государственных денег, выделенных на проект "Платформа". Также по этому делу арестована бывшая чиновница Министерства культуры Софья Апфельбаум. Интересно, что три из пяти российских фильмов, получивших признание у европейских критиков, сняты при государственной поддержке, хотя большого отклика от зрителей они в кинотеатрах не получили и кассу не сделали, но почему-то заинтересовали европейских критиков. Дмитрий Лекух считает, что номинация подобных фильмов не есть "руководство к действию".

"Это тот редкий случай, когда надо согласиться с Мединским – "руководством к действию" должен являться зрительский интерес на родине, а эти фильмы не отвечают такому критерию. Необходимо прекратить государственное финансирование фильмов подобного толка, система госзаказов есть даже в Голливуде, на который ориентируются наши творцы, и там государство не будет платить деньги за сценарий, в котором это же государство очерняют. Финансирование должно быть не беспредметной помощью кинотворцам, а оформляться как госзаказ – но что-то приличное возникает только тогда, когда есть ответственность перед тем, у кого ты деньги берешь. Должна быть программа развития отрасли, а не сливание денег по собственным идеологическим и иногда даже ориентационным предпочтениям чиновников, чего тут скрывать".

Напомним, что в прошлом году евроакадемики отметили "Нелюбовь" Андрея Звягинцева за лучшие операторскую работу и музыку. В этом году лидеров шорт-листа и победителей будут чествовать на кинофестивале в Севилье в декабре этого года.

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23.08.2018 08:53 Мск | Елена Кирякова
10:53 Екб

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На родине отвергли, а Западу нравится. Европейская киноакадемия отметила "Лето" Серебренникова
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