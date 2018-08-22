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от издателя  |  добавить комментарий


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политика ;
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Новости
22.08.2018 20:40 Мск (22:40 Екб)
политика | В России
Защита сестёр Хачатурян попросила провести посмертную экспертизу их отца
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Защита сестёр Хачатурян попросила следствие провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу их отца, в убийстве которого они обвиняются.

Напомним, 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".

По словам адвоката Алексея Паршина, ходатайство о проведении посмертной психолого-психиатрической экспертизы погибшего отца направлено следователю по делу.

"После её проведения, получения всех справок будет ясно, были ли у него какие-либо заболевания, отклонения, и тогда будем делать выводы", — передаёт "РИА Новости" слова юриста.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, во время судебного слушания в понедельник старшая из сестёр, Крестина, выразила раскаяние в убийстве своего отца, отметив при этом, что после совершения преступления девушки сами вызвали полицию.

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22.08.2018 20:40 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:40 Екб

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Защита сестёр Хачатурян попросила провести посмертную экспертизу их отца
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