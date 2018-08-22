Защита сестёр Хачатурян попросила провести посмертную экспертизу их отца

Защита сестёр Хачатурян попросила следствие провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу их отца, в убийстве которого они обвиняются.

Напомним, 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".

По словам адвоката Алексея Паршина, ходатайство о проведении посмертной психолого-психиатрической экспертизы погибшего отца направлено следователю по делу.

"После её проведения, получения всех справок будет ясно, были ли у него какие-либо заболевания, отклонения, и тогда будем делать выводы", — передаёт "РИА Новости" слова юриста.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, во время судебного слушания в понедельник старшая из сестёр, Крестина, выразила раскаяние в убийстве своего отца, отметив при этом, что после совершения преступления девушки сами вызвали полицию.