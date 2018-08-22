Орешкин не видит причин для реализации "плана Белоусова"

Изъятие сверхприбылей у предприятий не закладывалось правительством РФ в изменения налоговой политики, заявил глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Орешкин.

Напомним, помощник президента страны Андрей Белоусов предложил для исполнения "майских указов" главы государства изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов , а также "Сибура" и производителей удобрений.

По словам Орешкина, основные направления налоговой политики кабмина были определены ещё в начале лета.

"Это решение было принято правительством, там такие меры не предполагались, поэтому я не вижу причин, почему правительство должно неожиданно поменять свою точку зрения", — передаёт ТАСС слова главы МЭР о "плане Белоусова".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, идею об изъятии допдоходов у компаний назвали "нецелесообразной" в Минпромторге. При этом признали тот факт, что дополнительная сверхприбыль действительно имеет место.