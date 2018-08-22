В Москве снесли первый дом в рамках реновации

В Москве снесли первую пятиэтажку в рамках программы реновации.

По информации Агентства городских новостей "Москва", место сноса по улице Константина Федина посетил мэр столицы Сергей Собянин.

"На освободившейся площадке будет построен новый дом в рамках волнового переселения", — рассказал градоначальник.

Со ссылкой на пресс-службу московской администрации и правительства столицы, отселение пятиэтажного жилого дома 1961 года постройки было начато в феврале текущего года. Жившие в нём 80 семей получили новые квартиры в доме-новостройке на 5-й Парковой улице.