Сельхозпредприятие "Исетское" погасило долги по зарплате на 1,2 млн рублей перед работниками

Сельхозпредприятие "Исетское" погасило задолженность по зарплате перед работниками на сумму свыше 1,2 млн руб. после вмешательства прокуратуры Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Решением Арбитражного суда Свердловской области от 12 июля 2016 года общество признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура конкурсного производства. Основным видом деятельности организации является оказание услуг в области растениеводства. В ходе надзорных мероприятий установлено, что у предприятия имеется задолженность по выплате заработной платы перед 122 работниками организации на сумму свыше 1,2 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла в адрес конкурсного управляющего представление с требованием незамедлительного погашения задолженности по оплате труда.

"После вмешательства прокуратуры района в августе 2018 года задолженность по заработной плате работникам погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.