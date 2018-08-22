Орешкин заявил, что в ближайший год курс рубля будет слабее прежних ожиданий

Минэкономразвития не будет сильно менять прогноз курса рубля на конец 2019 года. Об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин, передает МИА "Россия сегодня".

По его словам, в ближайшие 12 месяцев курс национальной валюты будет слабее прежних ожиданий, но через год он будет крепче текущих показателей.

"То, что мы ожидаем, это то, что в ближайшие 12 месяцев… валюта будет слабее, но в целом те прогнозы, которые у нас были опубликованы и касались, например, показателей конца 2019 года, 2020-го и последующего годов по тому же валютному курсу, у нас сильно меняться не будут, потому что мы не видим каких-то таких фундаментальных изменений, чтобы наши оценки поменялись", - прокомментировал Орешкин.

Как он подчеркнул, в течение 12 месяцев ожидается возвращение курса на ту траекторию, которую прогнозировало ведомство. "Она означает более крепкий уровень относительно текущих значений", - добавил глава Минэка.

Как сообщало Накануне.RU, ранее эксперты предположили, что дальнейшего падения рубля ждать не стоит, так как риски уже заложены в цене.