Росавтодор: Российско-китайские грузоперевозки будут осуществляться по новому порядку

Автомобильные грузоперевозки между Россией и Китаем будут осуществляться по новому порядку с 1 января 2019 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Это станет возможным благодаря практическому применению нового соглашения между Москвой и Пекином о международном автомобильном сообщении, подписанного 8 июня.

"Он (новый порядок, — прим.) позволит отказаться от действующего в настоящее время маршрутного принципа, по которому доставка грузов возможна только между заранее согласованными точками и только в приграничной зоне, до 30 километров вглубь стран", — говорится в сообщении.

Доставка грузов в рамках новой системы будет производиться без перегрузки и смены перевозчика. Также заработает в полную силу основной принцип автоперевозок "от двери до двери".

По словам замминистра транспорта РФ Николая Асаула, новое соглашение является драйвером развития евроазиатского транспортного коридора и российско-китайских автомобильных перевозок

"Оно будет способствовать кратному увеличению торгового оборота, развитию инфраструктуры, упрощению процедур и сокращению сроков доставки товаров", — подчеркнул он.