В Петербурге возбуждено дело после пролета вертолета под опорой моста

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту пролета вертолета под опорой моста через Петровский канал, сообщили Накануне.RU в Северо-Западного следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел 10 августа. Неизвестный, управляя вертолетом, предположительно Gazelle SA-0682G, "действуя из хулиганских побуждений, в нарушение действующих запретов", совершил пролет на высоте не более 25 метров под автомобильным путепроводом и между опорами вантового моста через Петровский канал Западного скоростного диаметра.

Как отметили в ведомстве, эти действия создали угрозу безопасности эксплуатации как автомобильных транспортных средств, следующих в этот момент по путепроводу моста, так и непосредственно водителей и пассажиров, находящихся в них, а также экскурсионных судов, используемых для перевозки пассажиров в акватории рек Малая Нева и Малая Невка.