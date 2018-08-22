В Минпромторге РФ назвали нецелесообразным "план Белоусова"

Реализация "плана Белоусова" нецелесообразна, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Напомним, помощник главы государства Андрей Белоусов предложил для исполнения "майских указов" изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов , а также "Сибура" и производителей удобрений.

По словам Мантурова, министерство пришло к выводу о нецелесообразности такой идеи вместе с коллегами из других ведомств.

"Мы собирали предприятия, анализировали их отчётность, финансовое положение каждого предприятия", — цитирует его РБК.

Министр также отметил, что в "плане Белоусова" не учтён ряд нюансов — в частности, закредитованность предприятий под осуществляемые ими проекты, в том числе инвестиционные. При этом, как подчеркнул Мантуров, дополнительная сверхприбыль действительно имеет место.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе Минфин РФ заявил, что не намерен изымать часть доходов у предприятий. При этом глава ведомства Антон Силуанов отметил, что государство должно работать над тем, чтобы бизнес вкладывал свои ресурсы в развитие производства и создание новые рабочих мест в России.