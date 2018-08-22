В Крыму задержана местная жительница, укравшая 70 тысяч рублей у гадалки

В Симферополе задержана местная жительница, укрывшая 70 тыс. рублей у гадалки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Крыму.

С заявлением о краже в полицию обратилась 62-летняя местная жительница, занимающаяся оккультными услугами. С ее слов, из ее сумки было похищено 70 тыс. рублей. Вскоре по подозрению в совершении кражи была задержана 32-летняя местная жительница.

"Со слов подозреваемой, с заявительницей она знакома давно и неоднократно обращалась к ней, как к гадалке: та предсказывала ей судьбу на определенный период времени. После очередного сеанса, на котором 62-летняя гадалка предсказала ей скорую прибыль, подозреваемая, не дожидаясь исполнения предсказания, похитила денежные средства из ее сумки", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.