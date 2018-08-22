К Дню знаний в Свердловской области появится пять тысяч новых школьных мест

в этот день
22.08.18
18:15
В Екб.20:15
"Криминальные выборы" Урала. Политтехнологи выступили – кандидаты отмолчались
Супруга главреда "МК" потребовала через суд разделить имущество на 27 млрд
В Минэнерго предложили еще повысить тарифы ЖКХ
Главное
Россия провела первые оружейные сделки в нацвалютах

Тема дня
"Решение по пенсионному возрасту продавливают на лжи и страшилках" Михаил Шмаков из ФНПР заявил, что важнейший вопрос внесен в Госдуму в обход трехсторонней комиссии. Он упрекнул депутатов в том, что у них "доход 10 миллионов в год, а у людей в 20 раз меньше, надо понимать, как они живут".
22.08.2018
общество  |  комментариев: 10
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Криминальные выборы". Политтехнологи выступили – их кандидаты отмолчались Выборная кампания в Екатеринбурге давно перешла из избирательного русла в уголовный. По крайней мере, об этом заявляют так называемые организаторы кампании "Криминальные выборы". Уже несколько недель горожанам об этом сообщают в "анонимных" буклетах, а сегодня пострадавшие собрали специальную пресс-конференцию.
22.08.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция
"ЕР" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 417

К Дню знаний в Свердловской области появится пять тысяч новых школьных мест
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

1 сенября день знаний школьники линейка школа первоклассники (2010) | Фото:ekburg.ru

Кроме двух открытых в уральской столице учебных заведений — французской гимназии № 39 и второй очереди школы № 23, скоро будут полностью готовы к эксплуатации здания в Невьянске и Каменске-Уральском.

В Кировграде к 1 сентября откроется новая современная школа на 1200 учеников, которая позволит полностью перейти на обучение в одну смену, при том, что в некоторых российских школах ученикам приходится ходить на занятия и в три смены.

(2004)|Фото: Накануне.ru

На данный момент в Свердловской области действует 1021 школа, из них 163 расположены в уральской столице. Школы региона готовы встретить учеников после летних каникул. Во многих учебных заведениях провели косметический ремонт — починили крыши, установили новые окна, улучшили систему пожарной безопасности. Без замечаний, правда, не обошлось

В уральской столице, как рассказал заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Михаил Ладейщиков, в этом году на линейку придет 153 тысячи школьников. "Почти 20 тысяч из них — первоклассники, — отметил Михаил Ладейщиков, — Что касается учебных заведений, то во многих из них проведены масштабные ремонтные работы — в этом году свои двери открывает 163 школы (всего 180 зданий). В их готовности принять учеников убедились комиссии, в состав которых входили специалисты различных ведомств — Роспотребнадзора, МЧС и Росгвардии".

По словам Михаила Ладейщикова, проверка шла в несколько этапов, и все выявленные нарушения постепенно исправлялись. В учебных заведениях учли все пожелания и замечания спецкомиссий.

"Без нареканий со стороны комиссий обойтись не могло, ведь мы сдавали 180 зданий, и не все они были в идеальном состоянии, — рассказывает Михаил Ладейщиков, — Какие-то школы совсем новые, недавно построенные, а каким-то, как например, школе № 93, уже более 50 лет. Поэтому необходимые ремонтные работы везде ведутся в разном объеме и в разные сроки. Где-то на это уходит несколько месяцев, а где-то план работ составляется на несколько лет".

ремонт школы(2016)|Фото: iskra-sev.ru

Так, к примеру, в школе № 93 ремонт проводился поэтапно, поскольку ряд проблем оказался настолько серьезным, что устранить их за одно лето просто невозможно. "Спортзал в нашем учебном заведении ремонтировали несколько лет — начали с кровли, а этим летом покрасили стены, отремонтировали потолок, заменили освещение. Теперь школа полностью готова — в День знаний, 1 сентября, примем 830 учеников", — поделилась информацией директор школы № 93 Ольга Усова.

По словам Михаила Ладейщикова, на данный момент одна из главных проблем — дефицит школьных мест. "Два года назад, в 2016-м, начала действовать муниципальная программа развития сети образовательных учреждений, — рассказал замначальника департамента образования, — В прошлом году было введено семь зданий, в этом — два. Они открылись как раз к Дню города — вторая очередь школы № 23 в Академическом районе и французская гимназия № 39 на Циолковского. Сейчас в Екатеринбурге строят новые школы на Уралмаше, Уктусе и в Солнечном. Новые места появляются, но пока их недостаточно".

Михаил Ладейщиков пояснил, что дефицит школьных мест связан с демографическим ростом, который наметился в Свердловской области с 2011 года, когда население региона начало стабильно расти. Поэтому, по прогнозам экспертов, первоклашек в уральские школы будет приходить все больше и больше.Чтобы полностью избавиться от второй смены, нужно около трех тысяч мест — это 30 полноценных школ, на строительство каждой из них необходимо примерно по миллиарду рублей. По словам Михаила Ладейщикова, это гигантские деньги, и город ищет источники финансирования.

первоклашки рюкзак портфель школьники(2012)|Фото:

Другие новости по темам: школа, школьники, 1 сентября, в три смены, дефицит школьных мест
22.08.2018 17:17 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
19:17 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

К Дню знаний в Свердловской области появится пять тысяч новых школьных мест
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+