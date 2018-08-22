Жители столицы Урала развернули триколор в Историческом сквере

В Историческом сквере Екатеринбурга сегодня, 22 августа, прошла патриотическая акция "Горжусь, что живу под Российским флагом". Об этом Накануне.RU сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

В рамках мероприятия жители региона развернули масштабное полотнище триколора размером 10 на 15 метров.

"Хорошо, что поводов гордиться нашим флагом появляется всё больше, — отметил вице-губернатор региона Павел Креков, обращаясь к собравшимся. — Мы гордимся нашим флагом, когда он развевается над новыми школами Свердловской области, когда под ним выходят наши спортсмены и завоёвывают новые победы".

Пришедших на Плотинку приветствовал также герой России, член Общественной палаты региона Сергей Воронин.

"Российский триколор был поднят 27 лет назад, и все это время под ним наши спортсмены завоёвывают золотые медали, наши учёные делают новые открытия, военные выполняют боевые задачи, сохраняя целостность нашего государства. Это наш праздник!", — отметил он.

С поздравительным словом к собравшимся обратился также первый зампред областного Законодательного собрания Виктор Шептий.

Право развернуть полотнище российского РФ было доверено юнармейцам.

День государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа с 1994 г.

Впервые триколор был поднят над зданием Верховного совета РСФСР в Москве 22 августа 1991 г.