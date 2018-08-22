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от издателя  |  добавить комментарий


"Криминальные выборы". Политтехнологи выступили – их кандидаты отмолчались Выборная кампания в Екатеринбурге давно перешла из избирательного русла в уголовный. По крайней мере, об этом заявляют так называемые организаторы кампании "Криминальные выборы". Уже несколько недель горожанам об этом сообщают в "анонимных" буклетах, а сегодня пострадавшие собрали специальную пресс-конференцию.
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Новости
22.08.2018 17:20 Мск (19:20 Екб)
общество | Уральский ФО
Жители столицы Урала развернули триколор в Историческом сквере
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Флаг России, триколор, государственный символ (2018) | Фото:

В Историческом сквере Екатеринбурга сегодня, 22 августа, прошла патриотическая акция "Горжусь, что живу под Российским флагом". Об этом Накануне.RU сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

В рамках мероприятия жители региона развернули масштабное полотнище триколора размером 10 на 15 метров.

"Хорошо, что поводов гордиться нашим флагом появляется всё больше, — отметил вице-губернатор региона Павел Креков, обращаясь к собравшимся. — Мы гордимся нашим флагом, когда он развевается над новыми школами Свердловской области, когда под ним выходят наши спортсмены и завоёвывают новые победы".

Пришедших на Плотинку приветствовал также герой России, член Общественной палаты региона Сергей Воронин.

"Российский триколор был поднят 27 лет назад, и все это время под ним наши спортсмены завоёвывают золотые медали, наши учёные делают новые открытия, военные выполняют боевые задачи, сохраняя целостность нашего государства. Это наш праздник!", — отметил он.

С поздравительным словом к собравшимся обратился также первый зампред областного Законодательного собрания Виктор Шептий.

Право развернуть полотнище российского РФ было доверено юнармейцам.

День государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа с 1994 г.

Впервые триколор был поднят над зданием Верховного совета РСФСР в Москве 22 августа 1991 г.

(2005)|Фото: www.ilyapitalev.ru

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22.08.2018 17:20 Мск | Екатеринбург | Георгий Малания
19:20 Екб

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Жители столицы Урала развернули триколор в Историческом сквере
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