Имущество полковника МВД Захарченко передано в доход государства

Имущество полковника МВД Дмитрия Захарченко обращено в доход государства, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление его адвоката Александра Горбатенко.

Как подчеркнул защитник, исполнительное производство завершено, и все имущество на сумму 9 млрд руб. передано государству.

Так, в доход страны обращены 27 объектов недвижимости - квартир и машиномест, четыре дорогостоящих автомобиля, а также деньги в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей и золотой слиток. Денежные средства, в частности, переданы в столичное управление Федерального казначейства для дальнейшего распределения между бюджетами бюджетной системы РФ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, полковник МВД был арестован осенью 2016 года. При обысках в квартирах членов его семьи были обнаружены 374 млн рублей, 140 млн долларов и два млн евро в наличной валюте, а также драгоценности, часы Rolex и полукилограммовый золотой слиток.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России завершил работу по уголовному делу бывшего заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ. Экс-силовика обвиняют в получении двух взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования.

Напомним, ранее следствие попросило ограничить время, выделенное полковнику Захарченко и его защитникам на ознакомление с материалами уголовного дела - якобы они слишком медленно их читают.