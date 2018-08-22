Имущество полковника МВД Захарченко передано в доход государства

в этот день
22.08.18
18:19
В Екб.20:19
"Криминальные выборы" Урала. Политтехнологи выступили – кандидаты отмолчались
Супруга главреда "МК" потребовала через суд разделить имущество на 27 млрд
В Минэнерго предложили еще повысить тарифы ЖКХ
Главное
Россия провела первые оружейные сделки в нацвалютах

Тема дня
"Решение по пенсионному возрасту продавливают на лжи и страшилках" Михаил Шмаков из ФНПР заявил, что важнейший вопрос внесен в Госдуму в обход трехсторонней комиссии. Он упрекнул депутатов в том, что у них "доход 10 миллионов в год, а у людей в 20 раз меньше, надо понимать, как они живут".
22.08.2018
общество  |  комментариев: 10
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Криминальные выборы". Политтехнологи выступили – их кандидаты отмолчались Выборная кампания в Екатеринбурге давно перешла из избирательного русла в уголовный. По крайней мере, об этом заявляют так называемые организаторы кампании "Криминальные выборы". Уже несколько недель горожанам об этом сообщают в "анонимных" буклетах, а сегодня пострадавшие собрали специальную пресс-конференцию.
22.08.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция
"ЕР" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 417



Новости
22.08.2018 16:44 Мск (18:44 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Имущество полковника МВД Захарченко передано в доход государства
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Захарченко, полковинк, арест, МВД, ФСБ, Следственный комитет, коррупция (2016) | Фото: kommersant.ru

Имущество полковника МВД Дмитрия Захарченко обращено в доход государства, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление его адвоката Александра Горбатенко.
Читайте также:

Как подчеркнул защитник, исполнительное производство завершено, и все имущество на сумму 9 млрд руб. передано государству.

Так, в доход страны обращены 27 объектов недвижимости - квартир и машиномест, четыре дорогостоящих автомобиля, а также деньги в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей и золотой слиток. Денежные средства, в частности, переданы в столичное управление Федерального казначейства для дальнейшего распределения между бюджетами бюджетной системы РФ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, полковник МВД был арестован осенью 2016 года. При обысках в квартирах членов его семьи были обнаружены 374 млн рублей, 140 млн долларов и два млн евро в наличной валюте, а также драгоценности, часы Rolex и полукилограммовый золотой слиток.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России завершил работу по уголовному делу бывшего заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ. Экс-силовика обвиняют в получении двух взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования.

Напомним, ранее следствие попросило ограничить время, выделенное полковнику Захарченко и его защитникам на ознакомление с материалами уголовного дела - якобы они слишком медленно их читают.

Другие новости по темам: Дмитрий Захарченко, полковник, растрата, МВД, взятка
22.08.2018 16:44 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:44 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.07.2018 09:33 Мск
Делу полковника Захарченко пообещали новые эпизоды

Ранее 12.07.2018 14:09 Мск
СКР завершил расследование громкого дела полковника Захарченко

Ранее 20.06.2018 11:20 Мск
В СК посчитали, что полковник Захарченко медленно читает материалы дела

Ранее 15.06.2018 12:54 Мск
Гражданская жена полковника Захарченко требует с ВТБ 300 тысяч рублей

Ранее 07.06.2018 08:19 Мск
Миллиарды полковника Захарченко утратили статус вещдока

Ранее 31.05.2018 02:06 Мск
Из изъятых у Захарченко денег пропало 3 млн евро

Ранее 11.05.2018 12:22 Мск
На гражданскую жену полковника Захарченко завели новое уголовное дело

Ранее 04.04.2018 11:34 Мск
Полковник Захарченко заявил, что из изъятых 9 млрд рублей ему принадлежат только 93 тысячи

Ранее 21.03.2018 12:57 Мск
Следствие ходатайствует об освобождении из СИЗО отца полковника Захарченко

Ранее 06.02.2018 11:15 Мск
Отцу полковника Захарченко предъявили окончательное обвинение

Ранее 15.12.2017 14:59 Мск
СКР завершил расследование трех эпизодов преступлений экс-полковника МВД Захарченко

Ранее 14.12.2017 08:38 Мск
СМИ: Полковник Захарченко купил замок в Лондоне во время службы в МВД

Ранее 01.12.2017 14:01 Мск
Суд изъял имущество полковника Захарченко и его родственников

Ранее 01.12.2017 09:31 Мск
СМИ: Захарченко предъявлено обвинение сразу по трем эпизодам получения взятки

Ранее 29.11.2017 15:50 Мск
Полковнику Захарченко продлили арест до 8 марта 2018 года

Ранее 22.11.2017 15:19 Мск
Прокурор: У полковника Захарченко продолжают находить сомнительные денежные средства

Ранее 21.11.2017 15:17 Мск
Адвокат: У сестры Захарченко не было доступа в комнату с 8 млрд рублей

Ранее 20.11.2017 17:28 Мск
Свидетель по делу Захарченко назвал собственника обнаруженных у него миллиардов

Ранее 20.11.2017 13:43 Мск
Полковник Захарченко заявил суду, что не имел собственного жилья и вынужден был "скитаться"

Ранее 20.11.2017 11:55 Мск
Мать "полковника-миллиардера" Захарченко подсчитывала его деньги столбиком в тетради

Ранее 10.11.2017 14:36 Мск
Мать и сестра полковника Захарченко рассказали о "подкинутых" миллиардах

Ранее 09.11.2017 11:24 Мск
Руководители полковника-миллиардера Захарченко уволены

Ранее 03.11.2017 09:44 Мск
Следствие нашло все многомиллиардное состояние полковника МВД Захарченко

Ранее 20.10.2017 15:02 Мск
Суд в Москве принял иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко

Ранее 17.10.2017 18:35 Мск
Генпрокуратура РФ направила в суд иск об обращении в доход государства имущества и денежных средств экс-полковника Захарченко

Ранее 09.10.2017 11:48 Мск
Суд в Москве арестовал квартиры гражданской жены и дочери экс-полковника Захарченко

Ранее 24.07.2017 08:05 Мск
СМИ: Бывший полковник Захарченко "подрабатывал" "решальщиком проблем"

Ранее 26.05.2017 12:16 Мск
Экс-начальника управления Росгвардии по МО Алексея Лаушкина объявили в розыск по делу Захарченко

Ранее 22.05.2017 18:28 Мск
Фигуранта "дела Захарченко" - полковника ФСБ Сенина объявили в розыск

Ранее 17.05.2017 18:05 Мск
Экс-полковник Захарченко подозревается в получении взятки в $800 тысяч при посредничестве генерала ФСБ








Добавить комментарий:

Имущество полковника МВД Захарченко передано в доход государства
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+