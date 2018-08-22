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от издателя  |  добавить комментарий


"Криминальные выборы". Политтехнологи выступили – их кандидаты отмолчались Выборная кампания в Екатеринбурге давно перешла из избирательного русла в уголовный. По крайней мере, об этом заявляют так называемые организаторы кампании "Криминальные выборы". Уже несколько недель горожанам об этом сообщают в "анонимных" буклетах, а сегодня пострадавшие собрали специальную пресс-конференцию.
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Новости
22.08.2018 16:20 Мск (18:20 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году построят три президентских поселка
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конгресс-холл, Челябинск, проект (2018) | Фото: congress-74.ru

В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году построят три президентских поселка, а над обликом города поработают специалисты Союза архитекторов России. Об этом депутатам ЗСО рассказал министр экономического развития региона Сергей Смольников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
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По словам Смольникова, работа по подготовке Челябинска к саммитам вошла в максимально активную фазу. В подготовке задействовано 19 рабочих групп в региональном оргкомитете, четырьмя рабочими группами федерального оргкомитета по транспорту, размещению, инфраструктуре и волонтерам руководит губернатор Борис Дубровский. По каждому объекту строительства подготовлены дорожные карты.

В городе запланировано строительство трех коттеджных поселков – "Белый хутор", "Терема" и на озере Смолино.

"Здесь ведутся проектировочные работы, сейчас выполняется визуализация меблировки и интерьера посёлков. Во всех строящихся местах проживания нам важно обеспечить качественную реализацию сервисных функций, для этого ведется поиск управляющей компании", - отметил министр.

Также гостей будут размещать в гостиницах, которые в настоящий момент строятся и реконструируются. Для гостиниц трех, четырех, пяти звезд применяется нулевая ставка по налогу на имущество, кроме того, разработан механизм предоставления субсидии на строительство и реконструкцию президентских номеров в размере 5 млн рублей на один номер.

Ведется активное строительство конгресс-холла "Таганай", в настоящий момент идет монтаж перекрытий пятого этажа здания. В здании ледового дворца "Уральская молния" разместится пресс-центр.

Специалисты Союза архитекторов России принимают участие в работе по созданию единой архитектурной концепции центра города, которая предусматривает план проведения мероприятий по благоустройству, озеленению, ремонту зданий и сооружений, архитектурному освещению фасадов, малым архитектурным формам.

Также в рамках подготовки к саммитам будут проведены мероприятия для улучшения экологической ситуации. В частности, будет рекультивирована городская свалка, построен новый полигон, проведена работа по обновлению транспортной системы города и организации заправочной инфраструктуры для перехода общественного транспорта на газомоторное топливо.

Другие новости по темам: ШОС, БРИКС, конгресс-холл, президентский поселок, пресс-центр, благоустройство,
22.08.2018 16:20 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
18:20 Екб

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В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году построят три президентских поселка
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