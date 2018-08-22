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общество  |  комментариев: 10
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
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от издателя  |  добавить комментарий


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политика ;
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Новости
22.08.2018 16:21 Мск (18:21 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
СПЧ выработал рекомендации по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму
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(2018) | Фото: Пресс-служба СКР по Алтайскому краю

Совет при президенте РФ по правам человека выработал рекомендации по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СПЧ.
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Так, Совет предлагает сузить легальное определение экстремистской деятельности, закрепленное в статье ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", поскольку в составе ст. 280 УК РФ в качестве уголовно наказуемого деяния определены призывы к ее осуществлению. "Ряд используемых в дефиниции конструкций (например, "разжигание социальной розни", "утверждение религиозного превосходства" и др.) невозможно однозначно истолковать. В качестве обязательного квалифицирующего признака экстремистской деятельности следует использовать признак насилия (применение насилия, угроза его применения, призывы к насилию или иная явная поддержка насилия). В таком случае будет исключена возможность уголовного наказания за высказывания, не представляющие реальной угрозы защищаемым Конституцией РФ интересам", - пояснили свою позицию в СПЧ.

Совет также предлагает декриминализировать ряд положений ст. 282 УК РФ, по которой выносится наибольшее число обвинительных приговоров за экстремистскую деятельность. Здесь СПЧ считает целесообразным декриминализировать только неотягощенный состав, предусмотренный частью 1 указанной статьи, дополнив Кодекс РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) соответствующим административным правонарушением.

"Кроме того, из описания объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, следует исключить формулировку "унижение достоинства" группы лиц, оставив только "возбуждение ненависти"… Также предлагается исключить из ст. 282 УК РФ формулировку "принадлежности к какой-либо социальной группе", т.к. это понятие содержит правовую неопределенность и порождает в правоприменительной практике такие спорные "социальные группы", как "атомщики", "ватники", "депутаты Госдумы" и т.п", - говорится в тексте рекомендаций.

Помимо прочего, СПЧ предлагает установить сроки давности для статей УК РФ о публичных высказываниях, в которых содержатся призывы к экстремистской деятельности. "Такая необходимость обусловлена тем, что на практике преступления, связанные с публикациями в сети Интернет, часто рассматриваются как длящиеся. В то же время КоАП РФ исчисляет срок давности от момента фиксации правонарушения, что приводит на практике к разрыву даже в несколько лет от реального момента публикации до привлечения к ответственности", - добавили в Совете.

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22.08.2018 16:21 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:21 Екб

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СПЧ выработал рекомендации по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму
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