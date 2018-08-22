Объём интернет-рекламы вновь обогнал телевизионную

Интернет за первые шесть месяцев текущего года обогнал телевидение по объёмам продаваемой рекламы.

Как передаёт Infox, суммарный объем рекламы на рынке составил 219 млрд руб., рост - 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объём рекламы на телевидении – около 90-91 млрд руб., он также увеличился на 13% по сравнению с показателем первого полугодия 2017 г. Реклама в интернете выросла на 21%, достигнув отметки в 90,5-91,5 млрд руб.

Реклама на радио выросла всего на 2%, а вот в печатных СМИ наблюдается существенное (9%) сокращение.

Напомним, в прошлом году на телевидение и интернет пришлось порядка 80% рынка рекламы, в третьем квартале прошлого года интернет-реклама впервые обогнала по размерам ТВ-сегмент.