От губернатора Севастополя уходит вся московская команда "апостолов"

Сразу двое московских тележурналистов, работавших в Севастополе по контракту на губернаторский телеканал "ИКС-ТВ" в течение последнего года, покидают должности и возвращаются в столицу. О своем решении на странице в соцсетях сообщила генеральный продюсер телеканала Татьяна Дружняева, к ней намерен присоединиться, то есть покинуть свой пост, и директор Алексей Папченя, передает корреспондент Накануне.RU.

Дружняева, которая еще в июле опровергала свое увольнение, заявили, что до конца месяца находится в отпуске, но "на работу не выйдет". То же самое решение принял и Папченя. Одним из объяснений ухода этого тандема с прогубернаторского телеканала, на который москвичи стали работать в мае 2017 года, дала Татьяна Дружняева. По её словам, на телеканал "ИКС-ТВ" её звали работать с перспективой получения этим информационным ресурсом "федеральной кнопки", однако, сейчас эти планы якобы отложены на неопределенный срок. Соответственно, интересных и масштабных задач для Дружняевой и Папчени в Севастополе не осталось.

Однако местные наблюдатели и журналисты моментально увязали увольнение Дружняевой и Папчени с увольнением из правительства Севастополя Олега Берковича, до 27 июля трудившегося директором департамента общественных коммуникаций. Официальной причиной увольнения стороны назвали "собственное желание" Берковича, по неофициальным сведениям, чуть ли не прямой конфликт последнего с губернатором Дмитрием Овсянниковым.

В Севастополе стало якобы известно об организации серии проплаченных Берковичем митингов под зданием собрания депутатов, с частью депутатского корпуса у губернатора города перманентный конфликт. Кроме того, вроде бы Овсянников оставался не слишком довольным работой Берковича и его команды.

Что еще удивительнее, прямо накануне этих разборок и увольнения Берковича некоторые крымские телеграмм-каналы распространили информацию о том, что руководство госкорпорации "Ростех" и возглавляющий данную структуру Сергей Чемезов якобы поставили на Овсянникове крест и отказались от его поддержки. В Севастополе традиционно связывают появление на посту губернатора Дмитрия Овсянникова с интересами именно "Ростеха". Говорят, что в итоге взбешенный губернатор вообще аннулировал пропуск Берковича и тот не смог даже прийти в здание правительства города в последние дни работы. Одним из самых сомнительных "достижений" Берковича на недавнем посту был изданный приказ Овсянникова, запрещающий любому чиновнику правительства… общаться с СМИ без особого разрешения. Абсурдное и незаконное распоряжение Овсянникова было, кстати, отменено в момент "падения" Берковича с должности.

Берковича, Дружняеву и Папченю связывает общая работа в московском PR-агентстве "Апостол Медиа", соучредителями которого выступали Тина Канделаки и Олег Беркович. Последний появился в Севастополе осенью прошлого года после очередного увольнения губернатором пиарщика Ивана Чихарева, сменившего в свою очередь (по функционалу) Андрея Перлу летом того же года.

В Москве PR-агентство "Апостол Медиа" работало несколько лет назад по крупным контрактам с госкорпорацией "Ростех", по некоторым данным, эти связи продолжаются и сейчас.

Взамен ушедшего в конце июля Берковича губернатор Дмитрий Овсянников назначил директором департамента общественных коммуникаций очередного москвича, им стал Глеб Шагун, экс-гендиректор холдинга РБК-ТВ.

Ранее мы писали, что в рамках конкурса на замещение вакантных должностей в правительстве Севастополя документы подали два уральца – Дмитрий Федечкин (работает пресс-секретарем губернатора Челябинской области) и Владимир Чудаев, до 15 августа работавший помощником руководителя телеканала "Первый областной" в Челябинске.