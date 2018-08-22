Суд арестовал второго подростка, обвиняемого по делу о жесткой расправе над инвалидом в Березовском

Сегодня Березовский городской суд рассматривает ходатайство следственного комитета об аресте троих подростков, которых обвиняют в смерти 20-летнего Дмитрия Рудакова. На данный момент стало известно, что суд принял решение заключить под стражу одного из школьников на 2 месяца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Таким образом, 14-летний парень будет находиться под стражей до 20 октября. Что касается другого подростка, то суд, с учётом ходатайства стороны защиты, принял решение отложить рассмотрение вопроса об избрании соответствующей меры пресечения до 23 августа. По третьему фигуранту – ещё продолжается судебное заседание.

Напомним, что тело убитого Дмитрия Рудакова было найдено 10 августа в районе гаражей на улице Исакова в Березовском. Молодой человек умер от черепно-мозговой травмы. В убийстве подозревают четверых школьников от 14 до 16 лет. Самого старшего из них арестовали первым, трое других сегодня находятся в суде. Также на месте преступления была 13-летняя девочка, которая снимала убийство на камеру, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Всем школьникам предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего").

Отметим, что произошедшее вызвало большой резонанс в городе, местные жители выйдут на митинг 30 августа. Кроме того, на Change.org создана петиция с требованием "наказать убийц инвалида", которую за четыре дня подписали уже более 116 тыс. человек.