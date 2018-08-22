В Кургане официально закрыли купальный сезон

В Кургане с 22 августа в местах массового отдыха на территории города закрыт купальный сезон.

Соответствующее постановление подписал руководитель администрации города Андрей Потапов, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Данный документ принят в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха. В последние дни в Кургане установилась умеренно холодная и дождливая погода.

Однако в социальных сетях жители отмечают, что в случае наступления жары опять пойдут на пляжи, только в этом случае такое купание будет считаться несанкционированным.

Купальный сезон официально был открыт в Кургане в начале июля - таким образом, он продлился всего полтора месяца.