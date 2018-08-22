В Кургане в День города не будут продавать алкогольную продукцию

В Кургане администрация запретила продавать в День города алкогольные напитки, в том числе пиво.

Продажа будет запрещена 25 августа с 8.00 до 23.00, сообщили Накануне.RU в администрации Кургана.

Согласно запрету, продажа спиртного в организациях розничной торговли не допускается.

"Запрещено продавать алкогольную продукцию на вынос и на предприятиях общественного питания", - добавили в мэрии.

Контроль за исполнением данного постановления возложен на департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана. Полицейские будут следить за выполнением данного распоряжения.