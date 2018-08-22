Гигантский триколор на набережной: в Перми с размахом отметят День флага России

В Перми сегодня отметят День государственного флага России. Для жителей и гостей города подготовили праздничную программу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Начнется праздник в 17.00 с заезда байкеров с флагами России. Они стартуют от площади Дружбы и проедут по улицам Перми - от бульвара Гагарина до шоссе Космонавтов. После - направятся на Соборную площадь, где в 19.00 начнется концерт "Триколор Пермь". Перед зрителями выступят группы So fix и El Capitan, а также шоу барабанщиков "Ритмикон" из Ижевска.

На набережной в это время растянут огромный 25-метровый флаг России. Как отмечают организаторы, лучше всего триколор будет виден со стороны Коммунального моста.

Отметим, что День флага России отмечается ежегодно 22 августа с 1994 г., впервые триколор был поднят над Белым домом в Москве 22 августа 1991 г. Новый флаг заменил в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.