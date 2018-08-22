Путин: Россия готова принять участие в саммите Арктического союза

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова принять участие в работе в рамках саммита Арктического союза. Об этом он сказал на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, переговоры глав государств проходят сегодня в Сочи. Обсуждаются ключевые темы российско-финляндского сотрудничества, а также региональные и международные вопросы.

"У нас много и приграничных вопросов, сотрудничество в этой сфере, в гуманитарной области. Мы знаем о вашей идее организовать саммит Арктического союза. Готовы тоже пообсуждать это, и могу сразу сказать, что мы готовы и принять участие в этой работе", - отметил, в частности, Владимир Путин.

В свою очередь, Саули Ниинисте заявил, что страны имеют много общих дел.

"Вы уже сказали об экономике. И спасибо за Ваше обещание принимать участие в арктических делах, об этом и ранее говорили уже", - добавил президент Финляндии.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Владимир Путин в Сочи провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждались "основные раздражители" в российско-американских отношениях.