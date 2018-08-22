Россия провела первые оружейные сделки в нацвалютах

Россия провела первые сделки на рынке военно-технического сотрудничества с расчетами в национальных валютах. Об этом сообщил "Интерфаксу" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Накануне на форуме "Армия-2018" Михеев заявил, что Россия ищет альтернативу доллару при расчетах за поставленную военную технику, оружие и услуги.

Сегодня министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что переход в расчетах на национальные валюты станет ответом России на новые санкции со стороны США.

В Минфине не исключали, что Россия откажется от доллара при ведении торговли нефтью. Глава министерства Антон Силуанов заявил, что доллар становится ненадежным инструментом. По его словам, за поставки нефти можно получать евро и другие конвертируемые валюты.

15 августа компания АЛРОСА сообщила, что опробовала механизм расчетов с зарубежными клиентами в рублях.