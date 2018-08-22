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"Решение по пенсионному возрасту продавливают на лжи и страшилках" Михаил Шмаков из ФНПР заявил, что важнейший вопрос внесен в Госдуму в обход трехсторонней комиссии. Он упрекнул депутатов в том, что у них "доход 10 миллионов в год, а у людей в 20 раз меньше, надо понимать, как они живут".
22.08.2018
общество  |  комментариев: 10
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Криминальные выборы". Политтехнологи выступили – их кандидаты отмолчались Выборная кампания в Екатеринбурге давно перешла из избирательного русла в уголовный. По крайней мере, об этом заявляют так называемые организаторы кампании "Криминальные выборы". Уже несколько недель горожанам об этом сообщают в "анонимных" буклетах, а сегодня пострадавшие собрали специальную пресс-конференцию.
22.08.2018
политика ;
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Новости
22.08.2018 15:10 Мск (17:10 Екб)
общество | Челябинская область
На Южном Урале ожидаются грозы, град и шквалистый ветер
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сильный ветер (2017) | Фото: sysertnews.ru

В Челябинской области завтра утром и днем ожидаются грозы, град и шквалистый ветер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС.
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В горных районах области ожидаются очень сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

В регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, прогнозируется увеличение количества ДТП.

Южноуральцам рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий, оказавшись на улице, не прятаться около стен домов, рекламных щитов, деревьев, на остановках общественного транспорта, не стоять под линией электропередач. При сильном ливне жителям области рекомендуют воздержаться от поездок на автотранспорте.

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22.08.2018 15:10 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
17:10 Екб

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На Южном Урале ожидаются грозы, град и шквалистый ветер
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