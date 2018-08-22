На Южном Урале ожидаются грозы, град и шквалистый ветер

В Челябинской области завтра утром и днем ожидаются грозы, град и шквалистый ветер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС.

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В горных районах области ожидаются очень сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

В регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, прогнозируется увеличение количества ДТП.

Южноуральцам рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий, оказавшись на улице, не прятаться около стен домов, рекламных щитов, деревьев, на остановках общественного транспорта, не стоять под линией электропередач. При сильном ливне жителям области рекомендуют воздержаться от поездок на автотранспорте.